Futur statut de la Nouvelle-Calédonie : que propose l'État avant les discussions fin octobre ?

Au volet de la citoyenneté, le projet de Paris propose que cette dernière soit conditionnée à une durée de résidence, fixée à dix ans. Un autre point d'achoppement entre les deux délégations. En l'état, le document prévoit que cette citoyenneté donne accès à des droits particuliers en termes d'emploi - comme c'est déjà le cas - et qu'elle continue à conditionner la possibilité de voter pour les "élections aux institutions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie et l'exercice du droit à l'autodétermination."

Rappelons qu'en juillet dernier, en visite à Nouméa, Emmanuel Macron avait appelé (voir vidéo en tête de cet article) à l'établissement "d'une citoyenneté pleine et entière, fondée sur un contrat social fait de devoirs et de droits, et non pas sur la seule inscription sur une liste électorale. Une citoyenneté locale qui prenne en compte l'histoire, la culture, l'appartenance au Caillou".