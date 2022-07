Gard : l'incendie des Cévennes sous contrôle, mais toujours sous haute surveillance

Le sud de la France est en alerte jusqu'à dimanche pour les risques d'incendie. Plus globalement, les pompiers redoutent d'importants incendies en ce mois de juillet et pour ce début de vacances scolaires. La sécheresse alliée aux fortes chaleurs représente un risque particulièrement important, alors que les grands départs pour les congés estivaux augmente le risque de départ de feux.

Comme le détaillait, cette semaine, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione : "On sait que 90% des départs de feux sont déclenchés par l’être humain et que 70% sont liés à des accidents, ou en tout cas à des imprudences (...) Au plus on concentre de personnes au même endroit, au plus on a des risques. La sécheresse, avec les départs en vacances sur les axes à grande fréquentation, représentent un cocktail explosif".