Garder mon chien en bonne santé : le rôle des contrôles et des vaccins

La première visite vétérinaire est une consultation pédiatrique. Elle a lieu à deux mois, soit au moment de l'adoption du chiot, et permet de faire les premiers vaccins ainsi que les traitements antiparasites. Elle est suivie d'une à deux autres visites pédiatriques autour de quatre mois, avec de nouvelles doses vaccinales et antiparasitaires pour assurer une bonne protection.

Une nouvelle visite a lieu à environ six ans. Cette consultation prépubère est dédiée au contrôle de la croissance et de la dentition, aux rappels de vaccins et à l'élaboration d'une stratégie à tenir quant à la maturité sexuelle qui approche. De plus, on en profite pour faire un point sur le comportement du chien.

Ensuite, la prochaine visite a lieu à douze mois puis tous les ans à date anniversaire afin de faire un bilan de santé annuel et d'injecter les rappels vaccinaux nécessaires. À la fin de la vie du chien, votre vétérinaire procèdera à des examens plus approfondis pour dépister les maladies liées au vieillissement.