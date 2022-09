Gare à l'arnaque du faux avis de passage de La Poste déposé dans les boites aux lettres

C'est une arnaque d'un nouveau genre qui est repéré en cette rentrée. Au lieu des fameux mails de colis en attentes ou des SMS de suivis de livraisons, des personnes malintentionnées innovent en visant directement votre boîte aux lettres. C'est le cas à Montpellier, où de faux avis de passage de La Poste avec un numéro de colis, et un "nouveau" QR Code ont été postés. Après avoir flashé le QR code, vous arrivez sur un faux site de La Poste qui vous demande des informations personnelles et vos coordonnées bancaires pour vous les dérober. Plusieurs particuliers montpelliérains ont témoigné sur les réseaux sociaux et appellent à la vigilance face à ces avis plus vrais que nature.