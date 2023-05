Des kilos de nourriture ont-ils été jetés par Carrefour après le blocage d’un entrepôt ?

"Vous pouvez le voir, on jette de la nourriture à un niveau industriel", dénonce-t-il en ouvrant plusieurs poubelles à la suite, contenant des yaourts, des brioches, des carottes ou encore des salades. "Suite au mouvement de grève, plutôt que de donner des produits à date courte aux salariés, la direction a choisi de tout bazarder et de tout jeter." Parmi ces produits placés à la poubelle, des sachets de laitue n’ont pas atteint leur date de péremption, leur étiquette indiquant la limite du samedi 6 mai. Ici, l’homme fait référence au blocage de la plateforme logistique de Carrefour, qui a duré trois jours à la fin du mois d’avril et qui a empêché les camions de circuler. L’intersyndicale réclamait alors le retrait de la réforme des retraites, rapporte France Bleu Maine.

La vidéo aurait dont été tournée le 3 mai, soit une semaine après la fin du blocage de l’entrepôt. Elle serait l’œuvre d’un certain Loïc Boyard, qui se retrouve cité dans le tweet d’origine et qui n’est autre que le secrétaire de Force ouvrière dans la Sarthe. Contacté, le syndicaliste dément être l’auteur de cette vidéo mais ajoute l’avoir simplement publiée sur son compte Facebook pour dénoncer les agissements de Carrefour, après avoir obtenu "des confirmations" internes. D’après lui, douze bennes à ordures ont été remplies de nourriture à jeter, ce qui représente "plus d'une tonne de marchandise".