Gastronomie : après huit ans de disette, la France remporte le Bocuse d'Or

Le concours, qui s'est tenu sur deux jours, réunissait 24 participants en marge du Sirha, le rendez-vous mondial des professionnels de la restauration. Après avoir remporté le Bocuse d'Or l'année dernière, le Danemark hérite de la deuxième place. La Norvège complète le podium en remportant la troisième place.

Cette édition avait une nouvelle épreuve notable : celle du "take away", la conception d'un repas à emporter, signe de l'évolution de la restauration causée par la crise sanitaire. La pandémie a déclenché une hausse de 47% de la vente à emporter entre 2019 et 2021. Au moins 85% des professionnels qui l'ont adopté envisagent de poursuivre, selon des chiffres fournis par le Sirha.