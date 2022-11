Le "meilleur fromage du monde", c'est ce gruyère !

Les papilles les plus fines reconnaîtront peut-être ce fromage artisanal raffiné, qui fond sur la langue, avec ses notes d'herbes, de fruits et de cuir. Il s'agit du gruyère suisse AOP surchoix, du fromager Vorderfultigen et de l’affineur Gourmino. Il a été sacré, jeudi 3 novembre à Newport, au pays de Galles, "meilleur fromage du monde", lors l'édition 2022 des World Cheese Awards, une compétition organisée chaque année par la société gastronomique britannique Guild of Fine Food.