Gaz et électricité : qui va pouvoir profiter du bonus de TotalEnergies ?

La sobriété énergétique récompensée. Engie et TotalEnergies ont dévoilé le détail des bonus mis en place en faveur de leurs clients qui ont réduit leur consommation de gaz et électricité cet hiver. Selon RTL, plus d'un million de personnes qui ont souscrit un contrat auprès de TotalEnergies vont percevoir une remise moyenne de 90 euros.