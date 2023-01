Gaz : les stocks français sont si remplis qu'ils vont être partiellement vidés

Scrutés comme le lait sur le feu depuis l'été, dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et le tarissement du gaz russe en "pipeline", ces stockages étaient "cruciaux" pour le passage de l'hiver. Mais au 15 janvier, leur niveau n'avait jamais été aussi haut, rapporte le gestionnaire du réseau de transport de gaz dans un communiqué, avec un remplissage qui atteint 80% des capacités. C'est bien au-delà de la moyenne de 55% observée sur les six dernières années à la même époque.

Par conséquent, "une baisse significative de ces niveaux" est attendue dans les prochaines semaines "pour respecter les contraintes techniques de 'respiration' des stockages français", c'est-à-dire pour avoir du mouvement sortant et entrant. "Il va donc falloir les vider un peu", a résumé auprès de l'AFP Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz.

Leur niveau atteint 106 TWh, soit près du quart du gaz consommé en France en 2021 (474 TWh). Les stocks pourraient alors descendre à un niveau plus proche de 60%, "une baisse significative, mais qui a lieu tous les ans", selon Thierry Trouvé. "Les fournisseurs de gaz qui réservent des capacités de stockage ont un niveau maximum de quantité de gaz à ne pas dépasser à une certaine date, donc il faut qu'ils prennent leurs dispositions pour les vider suffisamment", a-t-il précisé. "On peut s'attendre dans les prochaines semaines qu'ils en sortent un peu plus des stockages et qu'ils en fassent venir un peu moins", a ajouté le directeur général.