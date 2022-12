Gérald Darmanin repousse une nouvelle fois un déplacement prévu en Corse

Par ailleurs, des élus de l'Assemblée de Corse ont déploré en septembre le rejet par la cour d'appel de Paris d'une demande de semi-liberté pour Pierre Alessandri. Libérable depuis 2017, l'homme de 64 ans avait été en 2003 à la perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Erignac. Toutes ses demandes ont jusqu'à présent été refusées.

Il faut souligner que le ministre de l'Intérieur avait déjà reporté une visite en Corse, début octobre. Des motifs similaires avaient alors été invoqués. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, on glisse que le déplacement prévu cette semaine prévoyait la signature de "plans de transformation et d’investissement pour la Corse" à Calvi, Ajaccio et Corbara.