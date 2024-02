Gérald Darmanin veut la création d'un "statut de l'imam en France"

Le ministre de l'Intérieur a plaidé pour qu'un "statut de l'imam" voie le jour en France. Il a demandé au Forum pour l'islam de France de se pencher sur ce sujet "sous six mois".

Gérald Darmanin se dit favorable à la création d'un statut pour les imams français. C'est à l'occasion de nouveaux travaux organisés par le Forum pour l'islam de France (Forif) que le ministre de l'Intérieur a annoncé ce 26 février l'instauration prochaine d'"un statut de l'imam en France" afin de mieux les encadrer.

Un encadrement venant "des départements"

En conférence de presse, Gérald Darmanin a demandé au Forif de "travailler sous six mois à la création d’un statut de l’imam en France, un statut qu’espèrent nombre de musulmans et nombre d’imams qui ne sont pas aujourd’hui correctement rémunérés". Contrairement aux prêtres, pasteurs ou rabbins, les imams ne doivent pas obligatoirement répondre à des exigences de cursus religieux. Dans un pays régi par le principe de laïcité, il appartient aux musulmans "de fixer le statut religieux" des imams, considère le locataire de la place Beauvau, qui souhaite ici "lutter contre l’idée que l’islam est une religion d’étranger pour des étrangers financée par l’étranger".

Gérald Darmanin a plaidé pour une structuration de l'islam qui "vienne des départements", à l'instar de ce qui a déjà été réalisé dans "plus de 40" d'entre eux. Selon le ministre, "il pourra y avoir des imams étrangers, à condition qu’ils soient directement employés comme salariés, par un lieu de culte, et non par une Fédération, et, à condition qu’ils parlent français, afin qu’ils s’insèrent dans la société française".