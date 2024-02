Depardieu en vacances à Dubaï en pleine tourmente médiatique ? Attention, ces vidéos ne datent pas d'hier...

Des images de Gérard Depardieu sont devenues virales ce lundi. En pleine tempête médiatique, l'acteur serait en train de passer du bon temps à Dubaï. Sauf que les vidéos remontent à février 2022.

Elles étaient présentées comme "l'image du jour". Ce lundi 5 février, des vidéos de Gérard Depardieu ont largement été diffusées sur les réseaux sociaux et sur certains médias. En pleine tourmente médiatique et judiciaire, l'acteur aurait décollé pour Dubaï, afin d'y passer du bon temps. Des images d'un homme dans une piscine géante au soleil, à côté de voitures de luxe et dans des bars, qui jurent avec les accusations de viol qui le visent.

Au moins une vidéo déjà publiée en 2022

Les clips ont bien été publiés par Farid Khider, un ex-boxeur algérien suivi par 16.000 personnes sur TikTok. Dans la première, il filme Gérard Depardieu en train de prendre le café tandis que la seconde a été capturée dans la piscine d'un hôtel de luxe. Sur la troisième vidéo, cet adepte du buzz est filmé au bord d'une Lamborghini qu'il montre à un Gérard Depardieu admiratif. Enfin, dans la quatrième séquence, celui qu'on surnommait le dernier monstre du cinéma français s'amuse dans un bar.

Des images en contradiction avec celle d'un homme "rejeté", victime d'une "chasse à l'homme" comme l'a décrit sa fille, Julie Depardieu, le 18 décembre dernier.

Toutefois, un détail visible sur deux vidéos nous a immédiatement interpellés. Dans toutes les vidéos en intérieur, les serveurs sont masqués. Une protection qui nous replonge dans cette époque où l'épidémie de Covid-19 obligeait les professionnels à se couvrir le visage pour éviter la contamination des clients.

Et pour cause, en cherchant à en savoir plus sur l'amitié entre l'ancien boxeur et l'acteur de 75 ans, nous avons découvert que ces clips ne sont pas récents. Farid Khider avait déjà publié des vidéos à Dubaï en compagnie de Gérard Depardieu le 16 février 2022. Et sur son compte TikTok, on retrouve à cette date l'une des vidéos qui a fait le tour des réseaux sociaux ce lundi.

L'une des trois vidéos de Gérard Depardieu avait déjà été publiée sur TikTok en 2022 - Capture d'écran / TikTok

Ces vidéos des luxueuses vacances de l'acteur ne sont donc pas récentes. Une précision que l'ancien boxeur n'a pas pris la peine d'ajouter en légende de ses publications ou en commentaires, préférant laisser la rumeur se propager. Il a toutefois reconnu lundi soir sur TPMP ne pas être à Dubaï et avoir posté "de vieilles vidéos qui datent de 2022".

