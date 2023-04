Taquin, un maire de Gironde prend un arrêté interdisant à ses administrés de se rendre aux Fêtes de Bayonne

Une façon, espère-t-il, de garantir la présence des Sauveterriens à la fête des vins de la commune, plutôt qu'aux Fêtes de Bayonne, qui se déroulent aux mêmes dates ! "J’entends encore trop souvent mes administrés me dire qu’ils partent à Bayonne et qu’ils ne peuvent pas venir à la fête des vins de Sauveterre. Ce n’est plus possible", glisse avec malice le maire au journal. Si Christophe Miqueu s'en amuse, c'est que l'arrêté a surtout une valeur humoristique. Non déposé en préfecture, il ne revêt aucun caractère légal.