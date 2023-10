Glyphosate : Théo Grataloup indemnisé pour des malformations après une exposition in utero, une première mondiale

La famille Grataloup, qui vit en Isère, n'avait initialement pas souhaité communiquer cette information, par peur d'essuyer une nouvelle campagne hostile sur les réseaux sociaux. Cela avait été le cas après le dépôt d'une plainte contre des fabricants de glyphosate en 2017, une procédure toujours en cours. Elle s'est ravisée et a multiplié les prises de parole face à la possibilité de voir l'autorisation du glyphosate reconduite pour dix ans dans l'UE, qui sera soumise à un vote des 27, vendredi 13 octobre.

"On devait partager cette victoire avec les autres victimes (...) et avec les États-membres pour qu'ils prennent leur décision en connaissance de cause", a justifié la mère de Théo. "C'est un dossier qui a fait l'objet de beaucoup de batailles, de lobbying et de manipulations, là, on a un point d'appui scientifique. Une commission d'experts sélectionnés pour leur compétence et leur indépendance (...) a estimé qu'il y avait un niveau de certitude suffisante pour déclencher une indemnisation."