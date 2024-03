Golden Retriever : ce que vous devez absolument savoir avant d'adopter

Bien éduqué, le Golden Retriever est à la hauteur de sa réputation de chien idéal pour la famille. Son excellent caractère est très apprécié par ses propriétaires adultes et enfants. Néanmoins, ce chien sensible a besoin d'exercices et d'interactions pour s'épanouir.

Si vous avez envie d'adopter un chien affectueux, joueur, calme et patient avec les enfants, le Golden Retriever est fait pour vous ! Ayant reçu l'attribut "golden" pour sa robe dorée caractéristique, ce chien conserve aujourd'hui les qualités de travail de ses ancêtres canadiens et britanniques. Il adore nager, supporte bien le froid et l'humidité et sait rapporter le gibier. Ses petits défauts sont largement contrebalancés par ses nombreuses qualités.

Le Golden Retriever : du chien de chasse au chien de famille

Le Retriever doit son nom à sa fonction première de rapporteur de gibier ou de poisson, une fonction dans laquelle il excellait sur la côte orientale du Canada, notamment à Terre-Neuve. D'après l'historique de la Centrale Canine, le Golden Retriever moderne y puiserait son ADN, mais il est issu d'un premier croisement entre un Wavy-Coated Retriever et une Tweed Water Spaniel, effectué en Grande-Bretagne au milieu du XIXᵉ siècle par Lord Tewdmonth.

Pourtant, même s'il a conservé ses instincts de rapporteur et reste un excellent chien de chasse ou de pêche, le Golden Retriever est devenu au XXᵉ siècle un vrai chien de famille. Comme son cousin proche, le Labrador, il aime la compagnie de ses maîtres de tout âge, avec qui il partage volontiers les jeux et les activités de plein air. Il est très doux, patient et délicat avec les enfants et les autres animaux, fidèle et capable d'une dévotion sans bornes envers tous les membres de son foyer. Le Golden Retriever est le compagnon à quatre pattes parfait pour ceux qui veulent un chien interactif et intelligent. Il est d'ailleurs sélectionné comme chien d'assistance en raison de tous ces atouts.

Pourquoi c'est le chien idéal pour une famille ?

Si les qualités du Golden Retriever sont nombreuses et bien connues des amoureux des chiens, ses petits défauts savent se faire oublier tant le plaisir de l'avoir à nos côtés est grand. En recevant une éducation ferme dès son plus jeune âge, il ne cherchera qu'à vous faire plaisir, car il est particulièrement intelligent et naturellement obéissant. Pour cela, il peut apprendre de nombreux tours, exceller dans les parcours d'agilité, vous accompagner dans l'eau, veiller sur les enfants… Néanmoins, il est très sensible et peut devenir têtu lorsqu'on essaie de le forcer. L'éducation doit donc rester douce. En outre, il a un réel besoin d'activité physique quotidienne. S'il peut s'acclimater à la vie citadine, vous devez vous engager à le sortir tous les jours pour de longues promenades en pleine nature.

Par ailleurs, le Golden Retriever n'est pas le meilleur des chiens de garde. Il sera plus enclin à accueillir joyeusement les étrangers qu'à défendre le foyer, sauf si l'on s'attaque directement à ses maîtres, une situation qui peut le conduire à l'agressivité. Côté santé, le Golden Retriever est un chien solide, doté d'une bonne espérance de vie pour son gabarit moyen (12 à 14 ans en moyenne). Il est cependant sensible aux défaillances articulaires (dysplasie de la hanche…), aux problèmes oculaires et à l'embonpoint en vieillissant. L'entretien se limite à un brossage quotidien et à un bain trimestriel, mais il faut savoir que la mue saisonnière est importante et que vous devrez vous armer de patience durant la perte de poils.