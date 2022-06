Des personnalités, dont Delphine Wespiser et Laurent Baffie, réclament "un secrétariat d'État à la Condition animale"

Dix-huit personnalités, dont la chanteuse Chantal Goya, l'humoriste Laurent Baffie et Delphine Wespiser la Miss France 2012, interpellent le gouvernement pour que la France devienne "le pays des droits de l'animal". Dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre Élisabeth Borne et publiée ce samedi dans Le Parisien, ils demandent la mise en place d'une "politique animale efficace et moderne" via la création d'un secrétariat d’État consacré à la condition animale.

Selon Emmanuel Ludot, avocat à la cour d’appel de Reims (Marne) et à l'origine de cette démarche, "ce secrétariat d’État serait un message fort au niveau politique, même s’il ne fera pas changer les choses d’un coup de baguette magique". D'après cet avocat, malgré les actions mises en place en faveur du bien-être animal, il manquerait de "cohésion" au niveau nationale en raison du poids des lobbies et un manque de volonté politique. Il estime que la loi de novembre 2021 pour lutter contre la maltraitance animale et renforcer le lien entre les animaux et les hommes est "insuffisante".