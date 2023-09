Cyberharcèlement : la youtubeuse Manon Lanza cible d'une déferlante sexiste après un accident sur GP Explorer

Une déferlante de haine sexiste. La créatrice de contenus Manon Lanza a essuyé une vague de cyberharcèlement après son accident lors de la deuxième édition GP Explorer samedi dernier, course de Formule 4 entre géants d'Internet sur le circuit du Mans, organisé par Squeezie, youtubeur le plus populaire du pays.

La jeune femme a été contrainte de déclarer forfait après un carambolage entre sa voiture et celle d'un autre youtubeur, Maxime Biaggi, lui aussi forcé de quitter la course. "Tout se passe tellement vite. Je roule à 160, 170km/h, et en une fraction de seconde, je passe au-dessus de sa roue, je me fais projeter en l'air, je retombe sur le bitume avant de me faire éjecter dans le bac. J'ai la tête qui cogne, le choc est assez violent, ça me coupe la respiration", se remémore-t-elle.