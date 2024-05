Grâce à ces applications, vous serez incollable sur les fleurs et la nature

Difficile à déterminer, le nombre de plantes avoisinerait les 350 000 dans le monde selon l’Office français de la biodiversité, sans compter celles qui restent encore méconnues. La botanique découvre chaque année environ 2000 nouvelles espèces. À défaut de trouver des végétaux rares, vous pouvez reconnaître certaines variétés grâce à des applications gratuites accessibles sur iPhone et Android.

Faites-vous partie de ces Français qui possèdent un coin de verdure ? Selon une enquête Ifop réalisée en 2022 pour l’Union nationale des entreprises du paysage, sept Français sur dix possèdent un jardin – un chiffre stable depuis quinze ans. 72 % considèrent l’entretien de leur espace vert comme une source de plaisir.

Mais en dehors des sentiers battus, les fleurs sauvages attirent également l’œil. Grâce aux nouvelles technologies, il est possible de se renseigner sur les plantes de votre massif ornemental ou de celles qui jonchent votre parcours lors d’une randonnée. Le principe des applications se révèle très simple : il suffit de prendre le végétal en photo pour que le système l’identifie.

Quelles sont les deux applications à connaître absolument ?

Les jardiniers débutants ou aguerris ne peuvent pas passer à côté de cette application. Créée en 2009, PlantNet rencontre beaucoup de succès dans le monde entier. Disponible en 27 langues, elle a déjà été téléchargée plus de dix millions de fois dans 180 pays. Depuis 2020, les données de cette application qui recense plus de 37 500 espèces sont intégrées au Système mondial d’information sur la biodiversité. Son approche collaborative qui repose sur une contribution mondiale explique en partie ce plébiscite.

Si vous avez besoin de conseils pour entretenir vos plantes, rien de tel que PlantSnap. Cette application lancée en 2012 répertorie une grande collection de végétaux, plus de 600 000 espèces de fleurs, plantes, arbres, feuilles et champignons. Grâce à des outils dédiés, les membres de sa communauté estimée à 50 millions dans le monde entier peuvent échanger entre eux.

Flora Incognita, la spécialiste des plantes sauvages

Pour les amoureux des plantes sauvages, cette application allemande est incontournable. Développée en 2016 par des chercheurs de l’Université technique d’Ilmenau en collaboration avec l’Institut Max Planck de biogéochimie d’Iéna, Flora Incognita présente l’avantage d’être sans publicité.

Inscrite dans le cadre d’un projet de recherche scientifique sur la préservation de la nature, cette application permet d’identifier jusqu’à 4800 espèces sauvages. En revanche, les jardiniers en quête de renseignements sur les plantes ornementales n’y trouveront pas leur bonheur.

Les applications pratiques et ludiques destinées aux jardiniers

Connaître de nouvelles variétés de végétaux tout en s’amusant s’avère possible grâce à des applications pratiques et ludiques. Créée en 2018, l’application chinoise PictureThis ne se contente pas de reconnaître les plantes prises en photo parmi une base de données composée de 17 000 espèces. Cette application aux 30 millions d’utilisateurs vous livre également des renseignements sur l’entretien à effectuer, sans oublier la fonction diagnostic pour les plantes malades qui s’accompagne d’une proposition de soin.

Si vous êtes intéressé par la biodiversité végétale et animale, téléchargez Seek sur votre téléphone. Il s’agit d’une application américaine lancée en mars 2018 par iNaturalist, un projet de science et réseau social basé sur le naturalisme. Cette application utilise la reconnaissance à 360 ° de la caméra de votre smartphone pour identifier les plantes, mais aussi les champignons, les insectes, les oiseaux et les amphibiens – au total 30 000 espèces de faune et flore. Certes, Seek manque de précision par rapport à la concurrence, mais son design esthétique et ergonomique a l’avantage de rendre l’utilisation très agréable. Des défis et des badges attendent les plus joueurs d’entre vous.