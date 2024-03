Grâce à ces astuces, il est possible de sauver un vêtement rétréci au lavage

Lorsqu'on ne respecte pas les indications de lavage, on peut causer des dommages à nos vêtements. Certaines fibres peuvent se déformer quand elles passent au lave-linge et sont susceptibles de rétrécir. Pas de panique, il existe des solutions pour sauver ses pièces préférées.

Il nous est tous arrivés de choisir un mauvais programme de lavage pour un vêtement et là, c'est le drame : il est passé en taille enfant. Dans la précipitation ou par inattention, on oublie de lire les étiquettes avant de lancer la machine. C'est une erreur assez commune. Or, ces étiquettes nous donnent des indications essentielles (notamment sur la température) pour ne pas endommager les pièces. Dans certains cas, il est possible de sauver son pull préféré ou son jean adoré. On vous livre quelques astuces pour réparer les dommages.

La glycérine : l'astuce pour sauver les vêtements rétrécis

La technique consiste à placer son vêtement dans un bain d'eau tiède dans lequel on ajoute huit cuillères à soupe de glycérine. On y plonge le vêtement et on le laisse tremper pendant une heure, au minimum. La glycérine va détendre les fibres et les mailles et redonner sa forme au vêtement. On rince soigneusement la pièce à l'eau claire et on évite de le tordre pour enlever l'excédent d'eau. Au contraire, on le place sur une serviette en éponge pour retirer le surplus et on le sèche sur un cintre et on n'hésite pas à l'étirer de temps en temps.

Le vinaigre blanc si on n'est pas dérangé par l'odeur

Super-héros de l'entretien ménager, ce produit peut aussi venir sauver votre pull préféré, surtout s'il s'agit d'une pièce en laine. On remplit une bassine avec moitié eau et moitié vinaigre blanc. On place le vêtement dans ce bain pendant plusieurs heures avant de le rincer à l'eau froide. On évite, là aussi, de tordre l'habit pour l'essorer et on le sèche sur un cintre. Le poids de l'eau va détendre la maille sans se déformer. Pour celles et ceux qui sont incommodés par l'odeur, il faudra plusieurs lavages (à la main !) pour se débarrasser du parfum du vinaigre blanc. Mais n'est-ce pas un prix minime à payer pour sauver son vêtement fétiche ?

Le shampoing pour bébé : l'astuce TikTok

Cette méthode est partagée par les TikTokeurs du monde entier. Elle consiste à placer son vêtement dans un bain d'eau tiède dans lequel on ajoute une demi-bouteille de shampoing pour bébé ou bien deux cuillères à soupe d'après-shampoing. On laisse tremper pendant une demi-heure pour détendre les fibres puis on rince, on retire le surplus d'eau avec une serviette en éponge et on laisse sécher à plat. Cette technique ne fonctionne toutefois que si le rétrécissement est léger et surtout sur les pièces en laine ou en mohair.

Dernière méthode à tenter : le repassage. La chaleur (notamment la vapeur) permet d'étendre le tissu. On diffuse la chaleur à l'intérieur et on tire doucement le vêtement pour l'étirer. Et si rien ne marche, vous pouvez toujours tenter d'emmener votre pièce au pressing. Ces professionnels possèdent des machines spécialisées qui pourront sauver votre vêtement préféré.