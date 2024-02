Grâce à ces produits, votre maison ne sentira plus le fromage après votre soirée raclette

Comme beaucoup de Français, vous aimez les soirées raclettes gourmandes et conviviales. En revanche, vous êtes moins fan de l'odeur tenace et âcre de fromage fondu. Voici quelques astuces pour s'en débarrasser rapidement et de manière naturelle.

L'hiver est la saison des raclettes entre amis ou en famille. C'est le synonyme d'une soirée conviviale pendant laquelle on profite de recettes gourmandes. Le problème avec la raclette, c'est l'odeur de fromage fondu. Et cette odeur, elle est tenace, elle s'incruste durant plusieurs jours parfois dans notre maison. Mais heureusement, il existe des solutions pour s'en débarrasser.

Le bicarbonate de soude, un désodorisant naturel

On ne cesse de vanter les mérites de ce produit, mais le fait est qu'il s'agit d'un allié pour toutes les situations. Désinfectant, antibactérien, dégraissant... Le bicarbonate de soude est aussi un puissant désodorisant. Comment l'utiliser pour éloigner les odeurs de raclette ? Tout simplement en faisant bouillir de l'eau et en ajoutant de cuillère à soupe bien remplie de bicarbonate de soude. La vapeur qui va se dégager va absorber naturellement les effluves de fromage et les odeurs ne seront qu'un mauvais souvenir.

Le vinaigre blanc pour se débarrasser les odeurs de fromage

Lui aussi, c'est un incontournable de l'entretien ménager. N'hésitez pas à imbiber une éponge avec du vinaigre blanc et à la passer sur toutes les surfaces de la cuisine et sur la table à manger pour vous débarrasser du parfum âcre et tenace de la raclette. Vous pouvez aussi vaporiser votre cuisine avec du vinaigre blanc pour un effet encore plus efficace.

Le nettoyage systématique de l'appareil à raclette

Pour éviter la propagation des mauvaises odeurs, il est impératif de nettoyer de manière minutieuse l'appareil à raclette. On le fait après utilisation dès que l'appareil est froid, et ce, de façon systématique. Pour neutraliser les odeurs et s'assurer d'une propreté optimale, on utilise du bicarbonate, du citron et de l'eau. Ainsi, on dégraisse, on désinfecte et on désodorise de manière naturelle et en profondeur.

L'astuce la plus efficace...

Il n'y a pas de secret, pour que les odeurs disparaissent d'une pièce, il faut aérer. On ouvre donc les fenêtres, même s'il fait froid, dès que la soirée raclette est terminée. De cette manière, on permet le renouvellement de l'air et la disparition des mauvaises odeurs. Pour que l'astuce fonctionne, on laisse les fenêtres ouvertes pendant une quinzaine de minutes et, bien évidemment, on éteint le chauffage. On peut aussi allumer des bougies parfumées ou verser quelques gouttes d'huile essentielle sur un coton pour que l'odeur de fromage fondu soit remplacée par un parfum doux et agréable.