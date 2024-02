Grâce à ces produits, vous pourrez nettoyer très facilement votre matelas

C’est plus que le compagnon de nos nuits, car on passe 1/3 de nos vies dans notre matelas. S'ils nous apportent confort et soutien, ils sont aussi des nids à bactéries. Pour un matelas propre et sain, il est important de le nettoyer en profondeur.

Nos matelas sont de véritables nids à bactéries et à acariens qui se nourrissent de nos peaux mortes et autres poussières. Par ailleurs, ils retiennent la transpiration et ils ne sont pas à l'abri des tâches et des incidents de la vie quotidienne… Comme cette tasse de thé que vous avez renversé en regardant votre série préférée. Ne méritent-ils pas un petit nettoyage de temps en temps ? Pas de panique, il existe des astuces pour leur refaire une petite beauté, sans se fatiguer.

Nettoyer son matelas avec du vinaigre blanc

C'est notre champion toute catégorie pour nettoyer la maison. Le vinaigre blanc vient une nouvelle fois à la rescousse pour laver sans effort le compagnon de nos nuits. Pour cela, on verse un verre de vinaigre blanc dans une bassine dans laquelle on ajoute trois verres d'eau chaude. On mélange et on imbibe un chiffon ou une éponge que l'on passe ensuite sur le matelas. On rince avec un linge propre imbibé d'eau claire. On attrape ensuite une serviette, on tamponne pour retirer l'excès d'eau au maximum et on laisse sécher à l'air libre. Évidemment, on attend que le matelas soit complètement sec avec de remettre le linge de lit.

Nettoyer son matelas avec du bicarbonate de soude et des huiles essentielles

L'autre produit indispensable pour l'entretien de la maison, c'est bien le bicarbonate de soude. En l'utilisant pour nettoyer votre matelas, vous allez éliminer les taches, mais aussi désinfecter en profondeur et vous débarrasser des spores, des champignons et des bactéries. Petit plus : il absorbe les mauvaises odeurs. Le bicarbonate de soude permet un nettoyage à sec. Pour cela, il suffit de verser 250 g de produit dans un récipient et d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Saupoudrez, laissez reposer une heure puis aspirez le surplus avec un aspirateur.

Nettoyer son matelas avec des cristaux de soude

Désinfectant naturel, ce produit est particulièrement efficace pour dégraisser et nettoyer de manière naturelle, tout comme le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Munissez-vous de gants avant de manipuler les cristaux de soude. Versez une tasse et ajoutez de l'eau chaude. Remuez la mixture puis plongez une éponge ou un tissu propre pour l'imprégner de produit. Frottez ensuite le matelas en insistant sur les taches les plus tenaces. Rincez ensuite avec un linge propre et à l'eau claire. Absorbez le surplus de liquide avec une serviette et laissez sécher à l'air libre.

Nettoyer son matelas avec de la vapeur

La vapeur d'eau est un moyen particulièrement efficace pour nettoyer en profondeur et vous débarrasser des acariens, bactéries et autres champignons qui peuplent le matelas. Si vous avez un nettoyeur vapeur, c'est l'occasion de l'utiliser. N'hésitez pas à commencer par saupoudrer du bicarbonate de soude ou de la terre de Sommières et laissez reposer quelques heures avant de passer le nettoyeur vapeur pour un résultat optimal. Votre matelas sera sain, frais et propre, comme au premier jour.