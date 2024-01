Grâce à cette astuce, repasser son linge ne sera plus jamais une tannée

Quelle douce expérience que d'enfiler une chemise propre, fraîche et délicatement parfumée. Toutefois, il arrive qu'en prenant votre vêtement préféré, il dégage une mauvaise odeur. Pour éviter ce drame, on attrape son fer à repasser.

Repasser son linge n'est pas toujours une partie de plaisir. Pourtant, c'est une étape essentielle et indispensable si l'on ne veut pas porter des vêtements froissés. Et si on vous disait que le fer à repasser peut également vous aider à parfumer votre linge ? Qu'en passant l'appareil sur votre chemise préférée, vous pourrez humer le parfum délicat de la lavande. Que grâce à cette astuce, enfiler votre t-shirt adoré sera une expérience olfactive unique. Oui, c'est possible, on vous explique comment repasser son linge pour le parfumer naturellement.

Quelques gouttes d'huile essentielle et de la vapeur

Il existe deux méthodes pour parfumer naturellement votre linge pendant le repassage. La première consiste à verser trois gouttes d'huile essentielle directement dans le compartiment à eau du fer à repasser et on utilise un maximum de vapeur pour imprégner le linge. À vous de choisir le parfum qui vous convient le plus : de la lavande pour s'entourer de sérénité, de la mandarine pour un coup de boost bienvenu, du pin Silvestre pour s'imaginer marchant dans la forêt ou du citron pour plus de fraîcheur. Toutefois, il faut savoir qu'il faut être vigilant avec cette méthode. En effet, si on verse trop d'huile essentielle, on risque de bloquer le réservoir. Par ailleurs, on évite de repasser les chemises les plus délicates au risque de les abîmer.

Un vaporisateur pour un repassage parfumé

Cette deuxième technique est tout aussi efficace et elle a l'avantage de rendre le repassage plus facile. On commence par verser de l'eau dans un bol et on ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de son choix. On mélange et on verse le tout dans un vaporisateur. On secoue et on le place quelques minutes au frigo. On vaporise ensuite le linge avant de passer le fer à repasser. La vapeur va fixer le parfum de manière durable. Vous pouvez utiliser cette astuce pour repasser vos vêtements, mais aussi votre linge de maison, comme vos draps ou vos rideaux. Vous pouvez aussi mélanger de l'eau, de la menthe poivrée et du jus de citron dans un vaporisateur et aspergez vos vêtements avec cette solution pendant le repassage pour une expérience olfactive unique.

Ces autres manières de parfumer naturellement son linge

Il est possible de parfumer naturellement son linge en versant quelques gouttes d'huile essentielle dilué dans quelques centilitres d’eau dans le bac adoucissant de la machine à laver. Autre solution : verser l’huile essentielle sur un gant de toilette que l'on placera directement dans le tambour. Et pour un linge parfaitement propre et frais, on n'oublie pas de nettoyer la machine à laver de temps en temps. Et oui, si le lave-linge est sale, vos vêtements sentiront mauvais et les huiles essentielles ne changeront rien !