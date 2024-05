Le nombre de batraciens serait en déclin significatif au niveau mondial. Selon les scientifiques, 41 % de ces animaux, pourtant essentiels à l'écosystème, risquent l’extinction. D'où l'importance de mettre en place des abris dans son jardin pour leur offrir un refuge frais et sécurisé.

Le réchauffement climatique, l’agriculture intensive, les maladies, l’exploitation forestière, la destruction des zones humides sont autant de facteurs qui mettent notre faune à rude épreuve. En octobre 2023, une étude publiée dans la revue Nature alertait sur le déclin inquiétant des amphibiens et des batraciens. Selon les auteurs, 41 % d’entre eux risquent l’extinction. Les crapauds et les grenouilles sont pourtant indispensables à l’écosystème. Présents dans la chaîne alimentaire, ils nourrissent les oiseaux et quelques mammifères, mais ils se nourrissent aussi d’insectes et donc jouent un rôle de régulation. Par ailleurs, les amphibiens permettent aussi de filtrer l’eau grâce à leurs interactions avec le milieu aquatique.

Les grenouilles en voie de disparition ?

Avec le réchauffement climatique, les grenouilles qui respirent par la peau, ont de plus en plus de mal à s’adapter, si bien qu’ils font partie des vertébrés les plus menacés de notre planète. Mais un autre facteur provoque la chute libre de la population de grenouilles. Depuis une vingtaine d’années, elles meurent par milliers à cause d'un champignon aquatique microscopique baptisé "Batrachochytrium dendrobatidis" qui décompose leur peau. Ce parasite endommage la biodiversité mondiale et a déjà entraîné le déclin de 500 espèces. Originaire d’Asie où il existe depuis des millénaires sans causer de déclin d’espèce, ce champignon a été dispersé aux quatre coins du monde avec la mondialisation. Or, les amphibiens des autres continents ne tolèrent pas le "Bd". D’où l’importance de les protéger au maximum et chacun peut faire un geste à son échelle.

Construire un abri pour les grenouilles

Il est possible d’acheter des petites cachettes pour grenouille et crapaud dans les boutiques spécialisées, mais il existe un moyen très simple et très économique de fabriquer des abris. Inutile d’avoir des connaissances en bricolage, il suffit d’avoir des pots de fleurs, si possible en terre cuite, à disposition. On les place en position allongée dans un endroit tranquille, frais et à l’ombre, de préférence à proximité d’un étang ou d’une zone humide. On enterre le pot de fleurs de manière à le couvrir sur un tiers. On peut également mettre un peu d’eau surtout en cas de grosse chaleur ou si le jardin est exposé au soleil. Avec cet abri, les grenouilles pourront se protéger contre les prédateurs comme les chiens, les chats ou encore les oiseaux et elles pourront se réfugier dans un lieu frais et sécurisé.