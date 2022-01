Gratuité des soins aux non-vaccinés : "C'est une réflexion éthique", pour le Pr Gilles Pialoux

Quant à l'évolution de l'épidémie, Gilles Pialoux a affirmé que le nombre de malades en service de réanimation et le nombre de passages aux urgences a légèrement baissé dans l'établissement où il exerce, "mais quand on libère un lit on le remplace par un malade" a-t-il déploré.

Parmi les malades accueillis, il y a des non-vaccinés mais aussi beaucoup de "personnes ne sont pas suffisamment vaccinées, qui n'ont que deux doses par exemple", selon le professeur. C'est pourquoi avant de s'interroger sur la mise en place d'une quatrième dose de vaccin contre le Covid, "il faut aller chercher les troisièmes doses".