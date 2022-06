Grenoble : l'interdiction du port du burkini dans les piscines municipales confirmée par le Conseil d'État

Le nouveau règlement souhaité par la municipalité de Grenoble, qui permettait également la baignade seins nus pour les femmes et les maillots anti-UV pour tous, avait déclenché une tempête politique nationale, comme régulièrement sur les sujets liés à la culture islamique (voile, burkini, nourriture halal) et à ses rapports à la laïcité en France. La droite et l'extrême droite avaient notamment à nouveau demandé davantage d'"encadrement" du port du burkini via une loi.