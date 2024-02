Greta Thunberg attendue dans le Tarn samedi pour une mobilisation contre l'A69

La militante écologiste Greta Thunberg est attendue samedi dans le Tarn. Elle devrait participer à la mobilisation d'opposants à la construction de l'A69 entre Toulouse et Castres. Ce vendredi, les forces de l'ordre ont procédé à de premières interpellations à proximité du chantier.

Une star présente pour manifester contre la construction de l'A69. La militante suédoise Greta Thunberg se rendra dès samedi dans le Tarn aux côtés des opposants au chantier de cette autoroute, qui reliera Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn). "Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une délégation nationale et internationale d'activistes pour le climat sera présente à La Cabanade de ce weekend, a indiqué le collectif No Macadam, qui fait partie des groupes opposés. Nous confirmons ainsi la présence Greta Thunberg à nos côtés."

La "Cabanade" est le nom donné aux deux journées de sensibilisation aux enjeux environnementaux prévues samedi et dimanche. Au programme : des ateliers, des tables rondes et même des concerts. Cet événement doit se dérouler sur un terrain privé boisé, qui fait l'objet d'un litige en lien avec une expropriation de son propriétaire pour cause de construction de l'autoroute.

Une intervention des forces de l'ordre ce vendredi

Ce vendredi, un escadron de gendarmes s'est déployé à proximité de la ZAD (zone à défendre) de la Crém'arbre, sur la commune de Saïx (Tarn), à la sortie de Castres, alors que plusieurs militants étaient en train de préparer la journée de mobilisation sur les lieux. Deux personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. "Il semblerait que [les autorités] veuillent perturber à l'avance La Cabanade", ont estimé les organisateurs.

Peu avant l'intervention des forces de l'ordre, le préfet du département, Michel Vilbois, avait annoncé avoir "pris un arrêté d'interdiction de manifestation et de rassemblement" en raison de "risques de troubles majeurs à l'ordre public". Une source policière estime que "100 à 200 personnes" pourraient participer à la mobilisation du week-end. Les organisateurs attendent, eux, entre 500 et 1000 personnes lors de ce rassemblement.

"Chère Greta Thunberg, l'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants", a réagi vendredi dans un communiqué le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond. Le Tarn n'a aucune leçon à recevoir en matière de développement durable." Malgré les protestations autour du projet, le chantier de l'A69 se poursuit. Sa mise en service est prévue d'ici à la fin de l'année 2025.