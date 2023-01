Grève du 19 janvier : les chauffeurs routiers vont-ils bloquer le pays ?

De toute évidence, la réforme des retraites souhaitée - et défendue - par le gouvernement est explosive pour les chauffeurs routiers, et ce, à plus d'un titre. En effet, au-delà du recul de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans, un autre point inquiète la profession. Celui de l'avenir du congé de fin d'activité (CFA). Cet acquis, propre à la branche du transport routier, est menacé d'après les syndicats. En quelques mots, le CFA est un dispositif qui permet aux conducteurs - de camions et de cars - de pouvoir partir jusqu'à 5 ans avant l'âge légal de départ à la retraite.

Ouvert à l'ensemble des conducteurs ayant au moins 25 années de service, il permet aux bénéficiaires de toucher 75 % de leur salaire brut, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. Or, avec un passage de 62 à 64 ans, ce dispositif coûtera plus cher à financer.

Le représentant syndical de la CGT va même plus loin, en accusant l'État, de "ne plus vouloir financer" le CFA. "C'est un problème de fond", estime-t-il. Et pour cause, des négociations étaient prévues à la fin de l'année 2022 pour assurer la survie financière du dispositif. "Elles ont été annulées dans l'attente de la présentation de la réforme des retraites", explique Fabrice Michaud. "Il y aura certainement une nouvelle mobilisation" pour défendre ce congé de fin d'activité, promet le syndicaliste à TF1Info.