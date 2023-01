Grève du 19 janvier : SNCF, RATP, routiers... Vers un jeudi noir dans les transports ?

Selon Fabrice Michaud, représentant de la branche "Transports" de la CGT, le mot d'ordre pour le 19 janvier prochain est celui "de la mobilisation générale", indique-t-il à TF1 Info. "Des préavis de grève ont été déposés par les chauffeurs routiers, par les convoyeurs de fonds, mais également par les sociétés de livraisons" de colis liées, par exemple, à Amazon. Bien que l'idée soit de mobiliser massivement, l'heure n'est pas au "blocage"... pour l'instant. La piste d'une grève semblable à celle des raffineries est étudiée, "si le gouvernement campe sur ses positions".

En effet, les syndicats de la pétrochimie - au premier rang desquels figure la CGT - ont prévu trois mouvements de grève jusqu'au début du mois de février. Leur idée étant d'intensifier les grèves au fur et à mesure des semaines : de 24 heures le 19 janvier, à 72 heures de mouvement social début février. Cette perspective inquiète les entreprises de transports. Ce que confirme la Fédération nationale des transporteurs routiers. "L’inquiétude chez nos adhérents se tourne plutôt vers le blocage éventuel des raffineries", confirme l'instance représentative.

De son côté, la branche Transports et logistique de Force ouvrière appelle à des "grèves illimitées" pour aller "au bout du possible dans ce combat" contre la réforme des retraites. Ce syndicat représente, notamment, les ambulanciers, les chauffeurs de cars et les transporteurs de fonds. Contactée, l'entreprise Geodis - qui emploie 44.000 personnes et qui est l'une des plus importantes entreprises de transports en France - assure à TF1 Info qu'aucun préavis de grève n'a été déposé par les syndicats pour le 19 janvier.