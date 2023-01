Grève contre la réforme des retraites : une nouvelle journée de mobilisation prévue le 31 janvier

Après une journée de forte mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, les organisations syndicales ont d'ores et déjà annoncé un nouveau rendez-vous. Les huit principaux syndicats français se sont accordés sur une nouvelle date de protestation contre le projet de loi, le mardi 31 janvier. Leurs représentants, réunis depuis 18h au siège de Solidaires, ont dévoilé cette prochaine échéance lors d'une conférence de presse en début de soirée, venue clore une journée de grève et de manifestations qui a réuni selon la CGT plus de deux millions de personnes, et 1,12 million de manifestants selon l'Intérieur.

L'intersyndicale "réaffirme son opposition à la réforme" pour défendre un "système des retraites juste", et appelle ainsi à une nouvelle journée de grève et de mobilisation. Elle a exhorté également à "signer massivement" une pétition mise en ligne contre la réforme, qui prévoit le recul de l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans. Mais aussi à "multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève", en particulier autour du 23 janvier, date à laquelle le texte doit être présenté en conseil des ministres. Les syndicats ont aussi enjoint les salariés et les plus jeunes à se réunir en Assemblée Générale pour décider de la suite de la mobilisation.