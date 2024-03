Grève du 19 mars : éducation nationale, santé, administration… À quoi s’attendre ?

Les huit syndicats de la fonction publique appellent à la mobilisation ce mardi 19 mars sur la question des salaires. Les infirmiers libéraux annoncent également des actions. Santé, éducation, administrations... on fait le point sur les perturbations attendues.

Nouvelles perturbations en vue ce mardi. Les huit syndicats de la fonction publique, à savoir CFDT, CFE-CGC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires et UNSA, appellent les 5,7 millions d'agents publics à se mobiliser dans toute la France ce mardi 19 mars, autour de la question des salaires. En cause : "L’absence de toute perspective de mesures générales d’augmentation des rémunérations dans la fonction publique dans un contexte d’inflation encore soutenue", détaille un communiqué.

Si des actions sont susceptibles d'impacter les écoles publiques, collèges et lycées, comme les cantines scolaires, l'impact de la mobilisation devrait être moins marqué pour les usagers dans les hôpitaux et les administrations.

A quoi s'attendre dans les écoles, collèges et lycées ?

Selon le Snes-FSU, syndicat majoritaire des collèges et lycées, 120 manifestations sont attendues à travers la France. À Paris, une manifestation est prévue dès 14h au départ de Luxembourg, a annoncé le syndicat Sud Éducation Paris qui annonce une "grève forte" dans la capitale.

Alors que les enseignants des écoles primaires, collèges et lycées dénoncent "le choc des savoirs" et "la dégradation des conditions de travail", de nombreux parents d’élèves ont déjà été avertis de fermetures de classe ou d’horaires allégées. La mobilisation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) des périscolaires impactera aussi un certain nombre de cantines à travers l'Hexagone. Le cas échéant, les parents concernés pourraient être appelés à fournir un pique-nique ou à venir récupérer leurs enfants sur le temps de la pause méridienne. Certains syndicats appellent déjà à poursuivre le mouvement après le 19 mars, dont la FSU-SNUipp.

A quoi s'attendre dans les hôpitaux ?

En dehors de l'Education nationale, les cinq principaux syndicats de la fonction publique hospitalière, à savoir CGT, FO, CFDT, SUD et Unsa, ont également appelé à la grève. "Nous refusons de subir une nouvelle année blanche sans augmentation de salaire ni compensation de l’inflation", résume l’intersyndicale dans un communiqué.

Dans le secteur de la santé, les perturbations pour les patients devraient toutefois être limitées, le personnel hospitalier qui manifeste étant traditionnellement celui qui ne travaille pas ce jour-là, pour assurer le bon fonctionnement des services.

À noter par ailleurs que les infirmiers libéraux annoncent également des actions à travers la France. Au centre de leurs revendications : "L’ouverture de travaux sur la reconnaissance de la pénibilité de notre métier et sur les simplifications à apporter afin de retrouver une qualité de vie au travail", détaille un communiqué du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil) et le collectif des infirmiers libéraux.

Des rassemblements et des opérations escargot ont d'ores et déjà été annoncés à Caen (Calvados), à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Montpellier (Hérault).

A quoi s'attendre dans les administrations ?

Si de nombreux autres secteurs de la fonction publique sont concernés par l'appel à la grève de mardi, l'impact potentiel de la mobilisation est pour l'heure difficilement quantifiable, faute de chiffres disponibles. Le fonctionnement habituel de certaines administrations pourrait être impacté, notamment pour ce qui est du registre des rendez-vous en mairie ou dans d'autres administrations recevant du public.