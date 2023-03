Blocage des terminaux méthaniers : risque-t-on de manquer de gaz ?

Ces terminaux servent à décharger le GNL importé par des navires méthaniers. Ils sont capables de regazifier la matière acheminée et de la réinjecter dans les réseaux terrestres. S'ils sont à l'arrêt, c'est tout le processus qui est stoppé - déchargement des navires méthaniers et remplissage des citernes de GNL - ce qui pourrait coûter cher à l'économie française. Les trois terminaux de Fos-sur-Mer et de Saint-Nazaire alimentent en effet le réseau de distribution GRTgaz.

Ces arrêts ont toutefois été menés "dans des conditions de sécurité classique" et n'ont, à ce stade, "pas d'impact" pour le grand public, a certifié la direction d'Elengy, la filiale d'Engie. Mais la situation est surveillée de près, puisque l'autre source d'alimentation pour le réseau GRTgaz, les stockages, "sont extrêmement sollicités pour combler le manque" et feront l'objet de barrages filtrants à partir de mardi, a assuré la CGT.

En cas de difficultés d'approvisionnement trop importantes, les centrales de production d'électricité fonctionnant au gaz pourraient être touchées, tout comme certains industriels considérés comme des clients "effaçables", c'est-à-dire qui sont en mesure de s'approvisionner autrement en énergie, assure la CGT, qui affirme que les particuliers ne seront pas touchés.