Grève du 8 mars contre la réforme des retraites : quelles perturbations ce mercredi dans les transports ?

Bis repetita. Après avoir "mis à l'arrêt le pays" ce mardi, les syndicats veulent poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce, grâce à des grèves reconductibles qui vont impacter plusieurs secteurs ce mercredi.

Premier d'entre eux : les transports. La RATP a annoncé mardi prévoir une amélioration : le RER connaîtra un trafic plus régulier avec deux trains sur trois sur le A et un sur deux sur le B. Autobus et tramways rouleront quasiment normalement. En revanche, dans le métro, hormis les lignes 1 et 14 (automatisées) et la 4 où le trafic sera normal, les autres lignes ne proposeront qu'entre un quart et la moitié du service habituel. Elles fermeront pour certaines plus tôt que d'habitude, même si elles seront généralement ouvertes aussi en dehors des heures de pointe, contrairement à la journée de mardi.

La direction de la SNCF, elle, a présenté un programme de transport légèrement amélioré pour mercredi par rapport à mardi, avec un tiers des trains en circulation. Certaines régions seront plus impactées que d'autres : axe Nord et Est Inoui : 2 trains sur 5 ; axe Atlantique Inoui : 1 train sur 4 ; axe Sud Est: 2 trains sur 5 ; Ouigo : 1 train sur 3 ; province à province : 1 train sur 10. Le trafic international sera aussi impacté avec 3 trains sur 4 sur Eurostar, 2 sur 3 pour le Thalys, 1 sur 3 pour les liaisons France-Italie et 1 train sur 6 pour France-Allemagne.

En outre, il y aura un train sur trois en moyenne sur les RER A, B et les lignes H, J, K, L et U, un train sur cinq en moyenne sur les RER C, D, E et les lignes N, P et R. Du côté du TER, il y aura un train sur trois. Pour les Intercités, un train sur cinq circulera.