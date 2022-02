Grève à la RATP ce vendredi : quelles prévisions de trafic ?

Grosse pagaille en vue pour les usagers des transports parisiens. L'ensemble des organisations syndicales de la RATP appelle à une journée de grève, vendredi 18 février, pour demander une revalorisation salariale substantielle au vu du contexte économique et de l'inflation.

La RATP invite "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur déplacement sur le réseau" ce vendredi. La circulation sera interrompue toute la journée sur les lignes 2, 3bis, 5, 7bis, 8, 10, 11 et 12, a prévenu l'entreprise publique dans ses prévisions de trafic publiées mercredi. Les lignes 3, 4, 6, 7, 9 et 13 ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe (6h30-9h30/16h30-19h30) avec une circulation allant de 1 train sur 2 à 1 train sur 4. Seules les lignes 1 et 14 rouleront normalement, mais la RATP conseille aux voyageurs de différer leurs déplacements en raison des "risques de saturation".