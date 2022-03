Grève à la SNCF dans le Sud-Ouest : découvrez les prévisions de trafic, ligne par ligne

Les itinéraires Intercités seront également touchés par ce mouvement social, indique la SNCF dans son communiqué. La SNCF prévoit dimanche 9 trains sur 10 entre Bordeaux et Marseille, 2 sur 5 sur Nantes-Bordeaux. Enfin, seul 1 train 4 sur Toulouse-Hendaye sera maintenu pour ce dernier jour de week-end. Le lendemain, jour de rentrée des élèves de la zone C, 3 Intercités sur 5 circuleront entre Bordeaux et Marseille. 50% du trafic sera assuré entre la capitale girondine et Nantes. Enfin, aucun train ne circulera sur la ligne Toulouse-Hendaye.