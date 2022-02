RATP : quelle suite au mouvement de grève dans les transports ?

"Le dialogue social se résume en un dialogue patronal", a réagi pour sa part Laurent Djebali, de Force ouvrière (FO), auprès de l'AFP. Alors, face à ce qu'il décrit comme un "simulacre de discussion", le syndicaliste lance un avertissement. "On ne s'interdit rien et la rentrée pourrait être chaude." Idem du côté d'Arole Lamasse, de l'Unsa, qui n'exclu pas non plus un "durcissement".

Quand les usagers pourront-ils en savoir plus ? "Nous allons définir la stratégie syndicale dans 15 jours, après les vacances", a confié Bertrand Hammache (CGT) auprès de nos confrères du Parisien.