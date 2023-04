Grève chez Vueling : 66 vols supprimés vendredi et samedi au départ de l'aéroport d'Orly

66 vols annulés, 34 vendredi et 32 samedi. Plus des trois quarts des rotations de Vueling au départ de Paris-Orly sont supprimées, vendredi 21 avril, au premier jour d'une grève de ses personnels navigants pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. "Cette situation échappe à notre contrôle et pour essayer de minimiser les inconvénients pour nos clients, nous avons été obligés de ne pas exploiter certains de nos vols prévus", a indiqué, en anglais, l'entreprise basée en Espagne.

Dans un message en français transmis ensuite à l'AFP, la compagnie low cost a assuré adapter "le programme prévu tout en informant les clients sur les alternatives disponibles, afin de limiter les conséquences de la grève du personnel navigant". "Afin de résoudre cette situation le plus rapidement possible, Vueling en appelle à la responsabilité du syndicat SNPNC-FO pour qu'il mette fin à la grève et qu'il privilégie le dialogue à la confrontation sociale", a ajouté la direction, mettant en garde qu'"une grève, dans ce contexte, affectera la situation actuelle de l'entreprise, réduira les ressources qu'elle peut investir dans son personnel et mettra en péril les investissements dont la compagnie aérienne a besoin pour assurer son avenir".