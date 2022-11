Grève chez GRDF : 1500 foyers toujours privés de chauffage et d’eau chaude en Ile-de-France

Près de 1500 foyers, principalement situés en Ile-de-France, sont dans la même situation. Les techniciens CGT n’assurent aucun nouveau raccordement. Ils rejettent l’accord sur les salaires signé par les trois autres organisations syndicales : la CFDT, CFE-CGC et FO. Ces derniers prévoient une augmentation de 2,3%, mais la CGT en réclame le double. "Aujourd’hui, on est sur des salariés qui touchent en moyenne entre 1500 et 1700 euros pour ceux qui ont un peu plus d’ancienneté, et on ne comprend pas de notre côté pourquoi la direction s’entête et refuse cette augmentation de 40 euros pour l’ensemble de leurs techniciens", explique Marc Bontemps, secrétaire général de la CGT production énergétique Ile-de-France de GRDF.