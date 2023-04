Grève contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre ce jeudi 13 avril ?

La journée sera "perturbée" sur le réseau SNCF, prévient d'ores et déjà l'entreprise. TGV, Intercités, Ouigo, TER... Certains trains seront supprimés et la SNCF appelle les voyageurs à vérifier la bonne circulation de leur train sur SNCF Connect. Dans le détail, le groupe prévoit en moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5, aucun train de nuit et seulement 1 train Intercités de jour sur 5. "Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales", a cependant indiqué la SNCF dans un communiqué mardi soir.

Du côté des lignes d'Île-de-France gérées par la SNCF, seuls le RER B, les lignes J, K et U ainsi que les tramways T4, T11 et T13 circuleront normalement ou quasi-normalement. Le RER A, les lignes N et P (3 trains sur 4), les RER C et E, les lignes H, L et R (2 trains sur 3), et le RER D (3 trains sur 5) seront, eux, perturbés.

En revanche, les difficultés devraient être plus contenues sur le réseau RATP. L'entreprise dirigée par Jean Castex prévoit "un trafic quasi-normal" sur le métro, "à l'exception de quelques lignes", et "normal sur les réseaux bus et tramway".