Grève contre la réforme des retraites : de nouvelles annulations de vols à prévoir jusqu'à vendredi

Nouvelles annulations. Mardi 28 mars, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) appelle une fois encore les compagnies aériennes à réduire leur programme de vol pour les journées de jeudi et vendredi en raison de la grève d'une partie des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites du gouvernement.

"Un préavis de grève nationale interprofessionnelle a été déposé par plusieurs organisations syndicales couvrant notamment les journées du jeudi 30 mars et du vendredi 31 mars", rappelle la DGAC dans un communiqué. Dans le détail, 20% des vols seront annulés à Orly, Marseille et Toulouse jeudi. Le lendemain, ce sont 25% des vols qui seront touchés à Orly et 20% de ceux de Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, a précisé l'administration dans le même communiqué.

La DGAC avait déjà annoncé en fin de semaine dernière que 20% des vols seraient affectés à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux.