Grève contre la réforme des retraites : la production de l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires perdue en 24 heures

Cette grève reconductible, prélude à la journée de "mise à l'arrêt" de la France prévue le 7 mars, a débuté dès vendredi après-midi chez les énergéticiens, avant l'examen entamé samedi au Sénat de l'article 1 sur la suppression des régimes spéciaux de retraite. Ces baisses de production, très encadrées par le gestionnaire du réseau de lignes à haute et très haute tension RTE, n'entraînent généralement pas de coupures pour les clients.

Selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT Energie joint par l'AFP, "les premiers messages de sûreté de réseau sont atteints et notre but n’est pas de toucher les usagers". Autrement dit : les grévistes entendent ne pas accroître les baisses tant que ces messages d'alerte sur l'équilibre entre production et consommation sont émis par le régulateur du réseau. "Mais la question d’aller plus loin se posera la semaine prochaine", a-t-il averti, "on sera capable de tout".