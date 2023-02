Grève contre la réforme des retraites : les prémices d’un durcissement ?

Se dirige-t-on vers un durcissement de la mobilisation contre la réforme des retraites ? À l'occasion de la troisième journée de contestation, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a appelé mardi à des "grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, et reconductibles" si "le gouvernement persiste à ne pas écouter".

Invité de LCI ce mercredi, le leader syndical s'est montré optimiste pour la suite du mouvement, malgré un léger recul du nombre de manifestants, disant s'attendre à ce que "beaucoup de personnes qui n'étaient pas là hier" rejoignent la mobilisation samedi. Il a de nouveau appelé à "hausser le ton" et à "montrer plus de détermination" face à "un gouvernement qui n'écoute rien et un président de la République qui est convaincu qu'il a raison tout seul".