Réforme des retraites : les salariés de TotalEnergies "pas prêts" à arrêter les raffineries pour l'instant

La date du 7 février correspond à la troisième journée de mobilisation organisée à travers la France contre la réforme des retraites, après celles du 19 et 31 janvier qui ont vu le nombre de manifestants grandir, mais le taux de grévistes chuter dans de nombreux secteurs. Chez les salariés des raffineries et des dépôts de pétrole, le taux de personnels ayant cessé le travail était resté stable, compris entre 75 et 100% ces deux jours.