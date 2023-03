Grève contre la réforme des retraites : transports, écoles, manifs... à quoi s'attendre ce mercredi 15 mars ?

Malgré cette huitième journée de mobilisation, il ne devrait pas être trop difficile de circuler sur le réseau RATP. À Paris, l'entreprise dirigée par Jean Castex prévoit un trafic quasi normal sur le métro (à l'exception de la ligne 12 - 1 train sur 3 l'après-midi -, des lignes 2, 7 et 8 - 2 trains sur 3 -, de la ligne 3 - 1 train sur 2 -, et de la ligne 13 - 1 train sur 2 entre 6h et 20h).

Du mieux, en revanche, il n'en sera pas franchement question sur le réseau SNCF. Au niveau national, le groupe ferroviaire prévoit 3 TGV sur 5, et seulement 2 TER sur 5. Le trafic sera également toujours perturbé en Île-de-France : seules les lignes Transilien K et U, ainsi que les tramways T4, T11 et T13, circuleront normalement.

Pas plus que dans les airs. Ce mardi, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols à Paris-Orly pour le lendemain en raison de la grève des contrôleurs aériens.