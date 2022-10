Salaires, pénurie de personnel... les professionnels de la petite enfance appelés à la grève ce jeudi

Le secteur de la petite enfance touché par une grève. Le collectif "Pas de bébés à la consigne" appelle les professionnels de la petite enfance à se mettre en grève ce jeudi pour dénoncer la pénurie de personnel qualifié. Des rassemblements et manifestations sont également prévus dans une soixantaine de villes en France, d'après le collectif, qui rassemble une cinquantaine d'organisations syndicales et d'associations représentant le monde de la petite enfance. Celle organisée à Paris doit se diriger vers le ministère des Solidarités.

"Nous exigeons des mesures immédiates contre la pénurie de professionnels", dont "des revalorisations des salaires" et "l'augmentation immédiate et massive des places en centres de formation pour les métiers de la petite enfance", écrit le collectif dans un communiqué. Il demande aussi le retrait d'un arrêté paru en juillet dernier, permettant de recruter plus facilement des salariés non-diplômés et de les former en interne pour faire face à la pénurie de personnel dans les crèches.