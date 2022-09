Grève dans les transports : voici les prévisions SNCF pour la journée de jeudi

Pour les RER, le service sera normal sur les RER A et E, ainsi que sur les lignes K, L, P et U, et les lignes de tramway T4, T11 et T13. Il y aura cependant 3 trains sur 4 sur le RER C et la ligne H, 2 trains sur 3 sur la ligne J, 1 train sur 2 sur le RER D et les lignes N et R. Pour la ligne B, il y aura 1 train sur 2 au nord de la ligne B et 3 trains sur 4 au sud.

Du côté de la RATP, la mobilisation sera modérée, avec des perturbations sur les bus, les trams et le RER B (3 trains sur 4), un trafic quasi normal dans le métro (à l'exception des lignes 6 et 8 avec 9 trains sur 10) et normal sur le RER A.

À l’international, le trafic de l’Eurostar et du Thalys ne sera pas perturbé, ni les liaisons vers l’Allemagne et l’Italie.