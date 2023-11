Grève de contrôleurs aériens : un quart des vols annulés lundi à Paris-Orly et Toulouse

Un préavis de grève nationale a été déposé par plusieurs organisations syndicales représentatives des contrôleurs aériens pour la journée du lundi 20 novembre 2023. Un quart des vols seront annulés depuis les aéroports de Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

Attention si vous avez un avion à prendre. Plusieurs organisations syndicales représentatives des contrôleurs aériens, parmi lesquelles FO et la CGT, ont déposé, jeudi 16 novembre, un préavis de grève visant le lundi 20 novembre. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC), chargée de réglementer et de superviser le trafic aérien, a annoncé qu'un quart des vols seront annulés depuis Paris-Orly et de Toulouse-Blagnac.

Dans le détail, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 25% sur les aéroports de Paris-Orly et Toulouse-Blagnac et de 20% sur les aéroports de Bordeaux-Mérignac et Marseille-Provence. En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont à prévoir.

La DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol. Les syndicats entendent protester contre l'adoption mercredi de la loi visant à obliger les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement grévistes ou non 48 heures avant un mouvement social pour assurer "un service minimum".