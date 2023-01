Grève de Noël à la SNCF : 50.000 clients attendent toujours leur indemnisation

Le 21 décembre, le patron de SNCF Voyageurs avait dévoilé une mesure choc pour calmer la situation : un bon d'achat équivalent au double du prix du billet annulé, en plus de l'échange ou du remboursement du billet. "C'était un mouvement de grève exceptionnel, nous avons décidé de rembourser les billets à 200% parce que c'était exceptionnel", a rappelé Christophe Fanichet.

Le retard d'indemnisation serait principalement dû à une procédure manuelle de vérification des demandes de remboursement pour les voyageurs ayant annulé leurs billets en prévision de la grève. Selon le PDG de SNCF Voyageurs, lorsqu'un billet de train est annulé, le dossier est supprimé du système de réservation de la SNCF. Cela oblige donc les agents "à faire un traitement manuel" pour ces 50.000 clients.



"Cette procédure était nouvelle, et donc met du temps pour être mise en œuvre. Mais l'ensemble des voyageurs aura bien les 200%", a-t-il rassuré. "On espère que [les remboursements] vont se faire dans les toutes prochaines semaines. Ça prend beaucoup de temps de retrouver le lien entre le client et son dossier de voyage", a ajouté le patron de SNCF Voyageurs.