Grève SNCF pour Noël : le collectif ASCT, ce mouvement né sur Facebook qui échappe aux syndicats

Week-end de galère à venir sur les rails. Seuls deux trains sur trois circuleront en France pour les fêtes de Noël, après un mouvement de grève des contrôleurs, selon les prévisions de la SNCF. De nouvelles difficultés pour les usagers après celles de début décembre, lorsque 60% des TGV et Intercités avaient été annulés. Mais cette fois, les perturbations sont de nature différente.

Elles trouvent leur origine dans les revendications du collectif ASCT (Agents du service commercial train), et non des syndicats traditionnels. Tout juste né sur Facebook, il rassemble plus de 3500 membres, des contrôleurs de toute la France. Son but ? Peser pour obtenir de meilleures conditions de travail, sans passer par les représentants syndicaux habituels.

Tout part d'un "groupe de discussion", raconte son responsable, Olivier, au micro de France Inter. "Nous avons réalisé que le malaise était généralisé, nous avions les mêmes attentes, les mêmes souffrances au travail." Des difficultés auxquelles les syndicats n'ont pas permis d'apporter suffisamment de réponses, selon lui. "Nous avons travaillé avec les syndicats, nous leur avons demandé de nous aider. [...] Nous avons besoin de leur soutien, et pendant des années, ils n'ont pas pu nous aider de façon catégorielle."