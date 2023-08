Grève des poubelles à Marseille Saint-Charles : le maire enjoint la SNCF d'agir "immédiatement"

"Déplorable et inacceptable". Le maire de Marseille, Benoît Payan, a pris ce mercredi 9 août un arrêté pour enjoindre SNCF gares et connexions à procéder "immédiatement" et "en urgence" au nettoyage de la gare Saint-Charles. Les déchets continuent de s'y amonceler, alors que les agents en charge de la propreté du site sont en grève depuis le début du mois d'août. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'édile dénonce notamment une situation dangereuse et "des risques aggravés portés à la salubrité publique". Sans action de l'exploitant, "je ferai procéder à son nettoiement d'office" par la commune, a écrit Benoît Payan.