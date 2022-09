Grève des contrôleurs : Air France annule 55% de ses court et moyen-courriers vendredi

Air France prévoit d'assurer sur cette journée environ 90% de ses vols long-courriers et, donc, 45% de ses vols court et moyen-courriers seront maintenus. Le programme de vols est en cours de mise à jour, "des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure", prévient la compagnie qui assure que les clients concernés par des vols annulés seront notifiés individuellement, par SMS et e-mail.

Des solutions de report sans frais leur seront proposées ou un avoir ou un remboursement intégral dans le cas où ils ne voyageraient plus.